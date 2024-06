Spanisch lernen an der Costa Blanca

Die Costa Blanca, mit ihrem einzigartigen Klima, traumhaften Stränden und zauberhaften Orten, ist ein großer Anziehungspunkt für Ausländer aus aller Welt, die dieses kleine Paradies besuchen oder sich dafür entscheiden, hier zu leben. Ein Umzug nach Spanien verändert das Leben und bringt viele neue Erfahrungen mit sich: ein neues Haus, ein neuer Ort, neue Nachbarn, aber auch eine neue Sprache und Kultur.

Um die beste Erfahrung in Spanien machen zu können und sich in die Gemeinschaft zu integrieren, ist es wichtig, Spanisch zu lernen. So können Sie sich dank der Sprache als Teil der lokalen Gesellschaft fühlen!

Die Sprachschule TLCdénia ist perfekt, wenn Sie schnell Spanisch lernen möchten

TLCdénia ist eine der führenden Spanisch-Sprachschulen in Denia, die im Jahr 2024 bereits ihr 40-jähriges Bestehen hat. Sie ist in Spanien als eine der besten Schulen um Spanisch zu lernen anerkannt, da sie vom Cervantes-Institut akkreditiert ist, Mitglied der FEDELE (Bund der Vereinigungen der spanischen Sprachschulen in Spanien) ist, Prüfungszentrum der offiziellen Spanisch-Tests DELE und SIELE ist und Siegel wie das SICTED für Qualitätsgarantie für den Tourismus besitzt. In den vielen Jahren ihrer Tätigkeit haben Tausende und Abertausende von Schülern aus der ganzen Welt erfolgreich Spanisch gelernt.

Die Sprachschule bietet Intensiv-Kurse das ganze Jahr über an. Diese helfen Ihnen, die Sprache schnell zu lernen, etwas sehr Wichtiges für Menschen, die nach Spanien umziehen oder die Ferien dazunutzen, um die Sprache zu lernen und ihr Urlaubsziel zu genießen.

In den Intensiv-Kursen kann ein Student schon nach 4 Wochen das vollständige Anfängerniveau (A1) erlangen. Einfache Alltagsgespräche und Basis-Vokabeln werden erlernt, die im täglichen Leben benötigt werden. Nach weiteren 6 Wochen wird die Stufe für grundlegende Kenntnisse (A2) abgeschlossen, und diejenigen Studenten, die sich für 12 Wochen anmelden, erreichen den Beginn der Mittelstufe B1. Es handelt sich um einen schnellen und effizienten Fortschritt! Die Studenten können nach erfolgter Voranmeldung jeden Montag anfangen, und Anfänger bieten wir alle zwei Wochen einen Starttermin.

Die beste Methode, Spanisch zu lernen, ohne jahrelange Investition.

Der Alltag eines Spanischlernenden

Der Student kommt um 9.15 Uhr in der Schule an, trinkt einen Kaffee und plaudert mit seinen Mitschülern, um 9.30 Uhr beginnt der Unterricht und der Lehrer stellt neue Inhalte vor oder bespricht die Materialien vom Vortag. Um 11 Uhr gibt es eine Pause, in der sich die Studierenden auf der Terrasse der Schule entspannen, sich unterhalten und etwas trinken. Um 11.15 Uhr wird der Unterricht fortgesetzt, in dem bis 12.45 Uhr weitere Sprachübungen stattfinden. Nach dem Unterricht organisiert die Schule mehrere Tage in der Woche soziale Aktivitäten für Erwachsene, die von den Lehrern geleitet werden. Zu diesen Aktivitäten gehören kulturelle und gastronomische Themen oder auch Besuche in Denia. Es wird eine perfekte Atmosphäre geschaffen, um mit dem Lehrer auf entspannte Weise Spanisch zu üben und Erfahrungen mit Schülern aus anderen Gruppen auszutauschen.

Neben den Intensivkursen für Erwachsene, die das ganze Jahr über stattfinden, bietet die Schule auch Kurse für Kinder ab 5 Jahren und ein spezielles Programm für Jugendliche im Sommer an. So können Menschen aller Altersgruppen in unserem wunderbaren Reiseziel Spanisch lernen!

Spanischkurs, der ein Visum ermöglicht

Die Intensivkurse von TLCdénia mit 20 Unterrichtsstunden pro Woche gelten für Studenten, die ein Studentenvisum benötigen, um in Spanien Spanisch zu lernen, was zum Beispiel für britische Studenten notwendig ist. Sie können sich mit TLCdénia über das Verfahren zur Erlangung eines Visums beraten.

Wie Sie während Ihres Aufenthalts in Spanien Spanisch lernen können

Sie brauchen Hilfe mit Spanisch und wissen nicht, wo sie anfangen sollen? Hier sind einige Tipps zum Spanisch lernen, während Sie in Spanien leben.

– Nehmen Sie an einem Spanisch-Intensivkurs teil

Ein Kurs ist die beste Option, um die Sprache bequem und unter Anleitung zu lernen, aber wenn es ein Intensivkurs ist, lernen Sie viel schneller Spanisch. Intensivkurse sind weniger kostengünstig als Kurse mit 1 oder 2 Tagen pro Woche, aber die Investition zahlt sich enorm aus, da Sie die Sprache in viel kürzerer Zeit lernen werden. In einem einjährigen Extensivkurs können Sie nur eine Stufe weiter Ihres Sprachniveaus erreichen, während Sie dasselbe in einem Intensivkurs in wenigen Wochen lernen können.

– Üben Sie außerhalb des Klassenzimmers mit Muttersprachlern Spanisch

Versuchen Sie so viel wie möglich, mit lokalen Einwohnern Spanisch zu sprechen. Bestellen Sie in den Restaurants, Läden, usw. auf Spanisch oder reden Sie mit Ihren Nachbarn. Jedes Gespräch ist ein kleiner Schritt in Richtung Ihres Zieles. Haben Sie keine Angst, Fehler zu machen und loszulassen.

– Tauchen Sie in die lokale Kultur ein

Der beste Weg, eine Sprache zu lernen, ist, sie zu leben. Nehmen Sie an kulturellen Veranstaltungen teil, besuchen Sie Konzerte, gehen Sie in Museen und erkunden Sie lokale Märkte. Je mehr Sie in die spanische Kultur eintauchen, desto mehr Gelegenheiten werden Sie haben, die Sprache auf natürliche Weise zu üben.

– Nehmen Sie an Aktivitäten teil

Machen Sie Ausflüge, nehmen Sie an sportlichen Aktivitäten teil, schließen Sie sich an Wandergruppen, Tanzkurse, Radsportvereine, usw. an, in denen Sie sich mit Muttersprachlern treffen können, während Sie ein Hobby ausüben, das Ihnen Spaß macht.

– Schauen Sie Fernsehen und hören Sie Radio auf Spanisch

Schalten Sie den Fernseher oder das Radio auf Spanisch ein, um sich mit der Sprache vertraut zu machen. Am Anfang werden Sie wenig verstehen, aber mit der Zeit werden Sie viel mehr begreifen.

– Nutzen Sie auch Ihr Handy zum Lernen

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, um online Spanisch zu lernen und zu üben. Nehmen Sie sich Zeit für diese Übungen, besonders an Momenten, wo Sie keinen Kontakt zu Spanischsprechenden haben. Sie können auch an privaten Online-Kursen über Videokonferenz mit einem Lehrer teilnehmen. Sprechen Sie mit TLCdénia, wenn diese Option für Sie von Interesse ist.

– Seien Sie geduldig und konstant

Das Lernen einer Sprache ist ein langwieriger Prozess, der viel Zeit und Mühe erfordert. Haben Sie also Geduld mit sich selbst und bewahren Sie eine positive Einstellung. Haben Sie keine Angst, zu sprechen und Fehler zu machen, denn das gehört zum Lernprozess dazu. Die Spanier werden Ihre Bemühungen zu schätzen wissen und Ihnen gerne helfen, sich zu verbessern.

Brauchen Sie mehr Informationen?

Nehmen Sie Kontakt mit der Sprachschule TLCdénia auf:

Web: https://tlcdenia.com/de/

E-mail: info@tlcdenia.es

Telefon: +34 671 516 856